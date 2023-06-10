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Павел Маслов: Литвинов — лучший игрок сезона в "Спартаке"

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Защитник "Спартака" Павел Маслов назвал футболиста, который, по его мнению, был лучшим в московском коллективе по итогам сезона.
Фото: РИА Новости
- Руслан Литвинов — лучший игрок сезона в "Спартаке". Стабильно играл и ярче всех выглядел, - приводит комментарий Маслова "Чемпионат".

Опорный хавбек Руслан Литвинов в этом сезоне стал одним из ключевых футболистов в тактических построениях испанца Гильермо Абаскаля. Тренер использовал россиянина в качестве игрока центра поля и защитника. Игрок сумел забить 3 гола и оформить 1 голевой пас в 25 поединках РПЛ. Отметим, что болельщики признали лучшим игроком голландского вингера Квинси Промеса, который с 20 голами является лучшим бомбардиром столичного коллектива в РПЛ. "Спартак" по итогам минувшего розыгрыша чемпионата заработал бронзовые медали.


Маслов Спартак Литвинов
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