– Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде. Главный судья нашей игры был же за ЦСКА — может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру, — цитирует Олусегуна "РБ Спорт".
Суперфинал Кубка России по футболу между "Краснодаром" и ЦСКА состоялся 11 мая 2023 года в Москве на стадионе "Лужники". В основное время матча команды не смогли определить победителя, завершив встречу вничью – 1:1. Дополнительных таймов по 15 минут по регламенту не предусматривалось. В связи с этим сильнейшего пришлось определять в серии пенальти. Точнее в ударах с 11-ти метров оказались "армейцы" – 6:5.
Вчерашнюю игру между "Краснодаром" и ЦСКА обслуживала бригада Владислава Безбородова. На 32-й минуте рефери поставил пенальти в ворота "быков", который реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов. При этом Безбородова продемонстрировал 5 желтых карточек футболистам "армейцев" и 2 горчичника южанам.
Нападающий "Краснодара" Олусегун: Безбородов был за ЦСКА, он убил игру
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун раскритиковал работу судьи Владислава Безбородова в суперфинале Кубка России, в котором "быки" уступили ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
Фото: РИА Новости