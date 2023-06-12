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Супруга экс-владельца "Спартака" Федуна: динамовцы совершили акт суицида, назначив Йокановича

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Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, который является экс-владельцем "Спартака", раскритиковала руководство московского "Динамо" за управление командой в прошлом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
– Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им все нравится. Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ, – цитирует Салихову Metaratings.

54-летний Славиша Йоканович стал главным тренером московского "Динамо" в июле 2022 года. Он был уволен с поста рулевого бело-голубых в мае текущего года, так как под его руководством команда показывала неудовлетворительные результаты. Имя нового наставника столичных до сих пор неизвестно. Ожидается, что руководители динамовцев объявят его перед стартом следующего сезона.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу московское "Динамо" заработало 45 баллов. Бело-голубые финишировали на 9-й строчке в турнирной таблице.


Салихова Динамо Йоканович
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