Ахметов: у этого "Краснодара" есть потенциал быть в тройке сильнейших

Хавбек "Краснодара" Ильзат Ахметов считает, что у команды есть потенциал войти в топ-3 лучших в РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"





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По итогам минувшего чемпионата России "Краснодар" занял шестую строчку в турнирной таблице. "Быки" набрали 48 очков в 30 турах. Отрыв от завоевавшего бронзовые медали российской Премьер-лиги столичного " "Если бы выиграли Кубок, можно было бы позитивно оценить этот сезон для "Краснодара". А так очевидно, что необходимо подтягиваться в чемпионате, результаты должны быть лучше. У этого "Краснодара" есть потенциал быть в тройке сильнейших", - приводит Metaratings.ru слова Ахметова. Краснодар " уступил в суперфинале Кубка России московскому ЦСКА в серии послематчевых одиннадцатиматровых. Основное время матча не выявило обладателя трофея (1:1), по пенальти победу одержали "армейцы" со счетом 6:5.По итогам минувшего чемпионата России "Краснодар" занял шестую строчку в турнирной таблице. "Быки" набрали 48 очков в 30 турах. Отрыв от завоевавшего бронзовые медали российской Премьер-лиги столичного " Спартака " составил 6 баллов.