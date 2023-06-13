Ахметов: у этого "Краснодара" есть потенциал быть в тройке сильнейших

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек "Краснодара" Ильзат Ахметов считает, что у команды есть потенциал войти в топ-3 лучших в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если бы выиграли Кубок, можно было бы позитивно оценить этот сезон для "Краснодара". А так очевидно, что необходимо подтягиваться в чемпионате, результаты должны быть лучше. У этого "Краснодара" есть потенциал быть в тройке сильнейших", - приводит Metaratings.ru слова Ахметова.

"Краснодар" уступил в суперфинале Кубка России московскому ЦСКА в серии послематчевых одиннадцатиматровых. Основное время матча не выявило обладателя трофея (1:1), по пенальти победу одержали "армейцы" со счетом 6:5.

По итогам минувшего чемпионата России "Краснодар" занял шестую строчку в турнирной таблице. "Быки" набрали 48 очков в 30 турах. Отрыв от завоевавшего бронзовые медали российской Премьер-лиги столичного "Спартака" составил 6 баллов.


Ахметов Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Олег Иванов: если бы не череда травм, "Ахмат" мог бы еще на строчку выше прыгнуть
Личка - о возможном переходе в "Динамо": мне об этом ничего не известно. Я в отпуске, у меня контракт с "Оренбургом"
Карпин - о пяти кряду чемпионствах "Зенита": "Бавария" стала чемпионом в 11-й раз подряд. В немецком футболе всё плохо? 1
"Чемпионат": Личка возглавит "Динамо", бело-голубые заплатят "Оренбургу" 1 миллион евро 8
Гранат: ЦСКА заслуженно стал обладателем Кубка России. Было бы несправедливо, если бы титул выиграл "Краснодар"
Карпин: Норманна можно понять в выборе между "Ростовом" и "Динамо". Он наемный работник и будет работать 1
Ярошик: веду переговоры с "Оренбургом" в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в "Динамо" 1
Спортдиректор "Рубина" - о ситуации с Дзагоевым: на данный момент Алан свободный агент, мы пока не пришли к решению 1
Карпин: радоваться серебряным и бронзовым медалям - пережитки советского воспитания 25
Бабаев: ЦСКА добился максимального результата. Поставил бы за сезон твердую пятерку
Генеральный директор ЦСКА: после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона 5
Карпин - о смазанной концовке сезона: инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили 1
34-летний Жоаозиньо: завершать карьеру точно не планирую!
Агент вратаря "Торпедо" Ботнаря: футболист хотел бы играть в РПЛ
Карпин: говорить, что 4 место для "Ростова" - нормальный результат и он должен быть стабильным, может только сумасшедший 5