"Если бы выиграли Кубок, можно было бы позитивно оценить этот сезон для "Краснодара". А так очевидно, что необходимо подтягиваться в чемпионате, результаты должны быть лучше. У этого "Краснодара" есть потенциал быть в тройке сильнейших", - приводит Metaratings.ru слова Ахметова.
"Краснодар" уступил в суперфинале Кубка России московскому ЦСКА в серии послематчевых одиннадцатиматровых. Основное время матча не выявило обладателя трофея (1:1), по пенальти победу одержали "армейцы" со счетом 6:5.
По итогам минувшего чемпионата России "Краснодар" занял шестую строчку в турнирной таблице. "Быки" набрали 48 очков в 30 турах. Отрыв от завоевавшего бронзовые медали российской Премьер-лиги столичного "Спартака" составил 6 баллов.
Ахметов: у этого "Краснодара" есть потенциал быть в тройке сильнейших
Хавбек "Краснодара" Ильзат Ахметов считает, что у команды есть потенциал войти в топ-3 лучших в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"