– Верю ли в чемпионство "Спартака"? Я надеюсь на это. Но это будет сложно. Давайте посмотрим сперва на итоги трансферного окна, — цитирует Камоцци "Матч ТВ".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал 54 балла. Данный результат позволил красно-белым финишировать на 3-м месте в турнирной таблице. Выше коллектива Гильермо Абаскаля оказались лишь столичный ЦСКА (2-е место) и петербургский "Зенит" (1-е место).
Последний раз московский "Спартак" выигрывал чемпионский титул в РПЛ в сезоне 2016-2017. Тогда красно-белыми руководил итальянский специалист Массимо Каррера.
Камоцци: надеюсь на чемпионство "Спартака" в следующем сезоне
Экс-советник московского "Спартака" Франко Камоцци поделился мыслями о перспективах красно-белых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости