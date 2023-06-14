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Камоцци: надеюсь на чемпионство "Спартака" в следующем сезоне

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Экс-советник московского "Спартака" Франко Камоцци поделился мыслями о перспективах красно-белых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
– Верю ли в чемпионство "Спартака"? Я надеюсь на это. Но это будет сложно. Давайте посмотрим сперва на итоги трансферного окна, — цитирует Камоцци "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал 54 балла. Данный результат позволил красно-белым финишировать на 3-м месте в турнирной таблице. Выше коллектива Гильермо Абаскаля оказались лишь столичный ЦСКА (2-е место) и петербургский "Зенит" (1-е место).

Последний раз московский "Спартак" выигрывал чемпионский титул в РПЛ в сезоне 2016-2017. Тогда красно-белыми руководил итальянский специалист Массимо Каррера.


Камоцци Спартак
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