– Получаю много положительных качеств и эмоций от работы под руководством Владимира Ивича. Он хороший тренер, я бы хотел, чтобы он остался с нами надолго, возможно, до конца, — цитирует Кривцова "Матч ТВ".
46-летний Владимир Ивич стал главным тренером "Краснодара" в январе текущего года. Под его руководством "быки" заняли 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, подопечные сербского специалиста удачно выступили в Кубке страны. Они дошли до суперфинала турнира, где потерпели поражение от московского ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
Действующий контракт Владимира Ивича с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "быков" осталось довольно работой балканского тренера по итогам минувшего сезона.
Полузащитник "Краснодара" Кривцов: хочу, чтобы Ивич остался с нами надолго
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов поделился мыслями о совместной работе с главным тренером "быков" Владимиром Ивичем.
Фото: ФК "Краснодар"