Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Нидерланды
21:45
ХорватияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Туркменистан
19:30
УзбекистанНе начат

Полузащитник "Краснодара" Кривцов: хочу, чтобы Ивич остался с нами надолго

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов поделился мыслями о совместной работе с главным тренером "быков" Владимиром Ивичем.
Фото: ФК "Краснодар"
– Получаю много положительных качеств и эмоций от работы под руководством Владимира Ивича. Он хороший тренер, я бы хотел, чтобы он остался с нами надолго, возможно, до конца, — цитирует Кривцова "Матч ТВ".

46-летний Владимир Ивич стал главным тренером "Краснодара" в январе текущего года. Под его руководством "быки" заняли 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, подопечные сербского специалиста удачно выступили в Кубке страны. Они дошли до суперфинала турнира, где потерпели поражение от московского ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

Действующий контракт Владимира Ивича с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "быков" осталось довольно работой балканского тренера по итогам минувшего сезона.


Краснодар Ивич Кривцов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Ростов" заинтересован в подписании хавбека "Факела" Акбашева
Гендиректор ЦСКА: мы начали переговоры по продлению контракта с Чаловым 1
Полузащитник "Краснодара" Кривцов: хочу, чтобы Ивич остался с нами надолго
Федотов: следующая цель? ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие задачи стоят перед командой
Президент "Урала" – о возможном трансфере нападающего "Браги": я ничего ни с кем не подписывал
Спортдир "Оренбурга": "Динамо" обращалось к нам по поводу кандидатуры Лички
Камоцци: надеюсь на чемпионство "Спартака" в следующем сезоне
Агент: Корай Гюнтер может перейти в ЦСКА 1
Олег Иванов – на вопрос о сильнейшем тренере в его карьере: Рахимов, Слуцкий и Черчесов
Кривцов: вернусь на поле уже в следующем сезоне
Олег Иванов: Слуцкий не рассматривает Россию как вариант продолжения карьеры 2
Агент: Барач имеет действующий контракт с "Крыльями" и не будет его приостанавливать
Журналист Карпов: "Рубин" близок к подписанию защитника "Спартака" Рыбуса
L'Equipe: Шкриньяр покинет "Интер" и станет игроком "ПСЖ"
Полузащитник "Зенита" Барриос может перейти в "Дженоа" 1