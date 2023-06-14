- Рафаэл недавно продлил контракт с "Тигрес", но все зависит от предложения, которое поступит. Мы бы с большим уважением отнеслись бы к появлению такого варианта», —приводит комментарий представителей агентства Metaratings.
Бразильский футболист Рафаэл Кариока, играющий на позиции центрального хавбека, известен любителям футбола из России по выступлениям за столичный "Спартак". Бразилец провел в красно-белой майке 139 поединков. За этот отрезок футболисту удалось забить 3 гола и оформить 6 голевых пасов. После "Спартака" Кариока играл в "Атлетико Минейро". В составе бразильского коллектива Рафаэл поучаствовал в 114 встречах, забив 3 гола и оформив 5 ассистов.
С 2017 года экс-спартаковец представляет цвета "Тигрес" из Мексики. За 252 матча он сумел отметиться 5 забитыми мячами и 17 результативными пасами. В июне Рафаэль отпразднует свое 34-летие. В этом сезоне на счету Кариоки 4 ассиста в 47 поединках (3017 минут игрового времени).
Представители Кариоки: возвращение игрока в РПЛ? Все зависит от предложения
Представители бразильского футболиста Рафаэла Кариоки агентство Santanna Esportes высказались о возможном возвращении игрока в РПЛ.
Фото: Azael Rodriguez/ Gettyimages.ru