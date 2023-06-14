Журналист Карпов: "Крылья Советов" сделали официальный запрос по трансферу защитника ПАОКа Каргаса

Греческий футболист "ПАОКа" Яннис Каргас может продолжить карьеру в России.

Фото: ФК ПАОК

По сведениям СМИ, "Крылья Советов" заинтересованы в приобретении 28-летнего греческого футболиста Янниса Каргаса, играющего на позиции центрального защитника. Руководство самарского клуба сделало официальный запрос в ПАОК о возможности трансфера.



Яннис Каргас представляет цвета ПАОКа с 2022 года. В составе клуба футболист провел 13 поединков во всех соревнованиях, сделав 2 голевых паса. Трудовой договор защитника с командой рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная цена Янниса составляет 600 тысяч евро (данные Transfermarkt). "Крылья Советов" по итогам завершившегося сезона финишировали на 12-й позиции в РПЛ.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова