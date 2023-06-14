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Журналист Карпов: "Крылья Советов" сделали официальный запрос по трансферу защитника ПАОКа Каргаса

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Греческий футболист "ПАОКа" Яннис Каргас может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК ПАОК
По сведениям СМИ, "Крылья Советов" заинтересованы в приобретении 28-летнего греческого футболиста Янниса Каргаса, играющего на позиции центрального защитника. Руководство самарского клуба сделало официальный запрос в ПАОК о возможности трансфера.

Яннис Каргас представляет цвета ПАОКа с 2022 года. В составе клуба футболист провел 13 поединков во всех соревнованиях, сделав 2 голевых паса. Трудовой договор защитника с командой рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная цена Янниса составляет 600 тысяч евро (данные Transfermarkt). "Крылья Советов" по итогам завершившегося сезона финишировали на 12-й позиции в РПЛ.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Крылья Советов
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