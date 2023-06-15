- Мне хочется остаться и как можно дольше играть за "Краснодар", но все понимают, что надо регулярно получать практику. Никого не устраивает оставаться без игр долгое время. Буду общаться с руководством, тренерским штабом. Но до игры за Кубок мы ни о чём не думали, не было никаких разговоров, - приводит комментарий Агкацева Metaratings.ru.
Долгое время в футбольной общественности шли дискуссии о том, кто должен занять место в рамке ворот "Краснодара" в Суперфинале Кубка России. Наставник кубанского коллектива Владимир Ивич принял решение доверить место в основе 21-летнему голкиперу Станислава Агкацева, посадив в запас капитана команды Матвея Сафонова. "Краснодар" проиграл ЦСКА, уступив в серии 11-метровых (1:1, 5-6 пен.). По ходу матча Станислав сделал ряд спасений, которые не позволили москвичам поразить ворота южан. Но в серии пенальти Агкацев не смог взять ни одного пенальти. Его коллега Игорь Акинфеев отбил 2 удара. Всего в минувшем сезоне в активе Агкацева 18 пропущенных мячей и 7 сухих игр в 17 поединках в майке "Краснодара".
Агкацев: мне хочется остаться и как можно дольше играть за "Краснодар"
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал о своем будущем.
Фото: "Чемпионат"