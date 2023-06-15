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Мостовой: в жизни уже ничего не жду. Я 15 лет как вернулся в Россию – и ни одного предложения от "Спартака"

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" и лиссабонской "Бенфики" Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от обучения по тренерской специальности в академии РФС.
Фото: "Матч ТВ"
Мостовой в 54 года решил пройти обучение и получить лицензию РФС, дающую право работать тренером в профессиональных клубах..

– Когда начинается обучение? В начале августа. Чего жду от учебы? Я в жизни уже ничего не жду. Мне за 50. Помимо меня, еще 100 человек идут учиться. Они намного моложе меня, поэтому, возможно, у них вырисовываются какие-то перспективы. А мне-то что? Я о перспективах не думаю.

Возглавить "Спартак"? Да нет, "Спартак" вряд ли. Елки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию – и ни одного предложения от "Спартака". Ни в каком качестве. Лицензии не было, и я много лет за границей жил, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Ранее Мостовой был прославленным футболистом сборной России. За границей Александр защищал цвета испанских "Сельты" и "Алавеса", португальской "Бенфики", французских клубов "Кан" и "Страсбур". В России он выступал за московский "Спартак". Несмотря на богатый игровой опыт, Мостовой не решался попробовать себя в роли тренера. Его ровесник и одноклубник в "Сельте" и "Спартаке" Валерий Карпин добился больших успехов на тренерском поприще в качестве главного тренера сборной России и на клубном уровне.


Спартак Мостовой РФС
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