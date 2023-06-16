- Захочет — поедет. Турция — мусульманская страна. Кузяев — хороший игрок. Он часто говорит о том, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате. Оздоев играет в Турции, и ничего. Неплохо себя показывает. Кузяев не ниже уровнем, - приводит мнение Сафонова Спорт "День за Днем".
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре россиянина Далера Кузяева, играющего на позиции центрального хавбека, заинтересован один из турецких грандов "Бешикташ". Игрока в своей команде хочет видеть рулевой турецкого коллектива. В "Зените" не скрывают, что хотят пролонгировать истекающий этим летом трудовой договор с Кузяевым, но Далер намерен попробовать свои силы в европейском чемпионате.
В январе Далеру исполнилось 30 лет. Он один из немногих игроков в РПЛ, кому удалось 5 раз выиграть чемпионат России. В минувшем сезоне хавбек отметился 5 голами и 7 голевыми пасами, сыграв 35 игр в сине-бело-голубой майке. В Турции выступает экс-одноклубник Кузяева Магомед Оздоев. Он защищает цвета "Фатих Карагюмрюк". В активе Магомеда 5 голов и 6 ассистов в 34 встречах.
Агент Сафонов: интерес к Кузяеву из Турции? Оздоев там неплохо себя показывает. Далер не ниже уровнем
Агент Алексей Сафонов поделился своими соображениями по поводу возможного переезда Далера Кузяева в Турцию.
Фото: ФК " Краснодар"