- Маркос продолжит выступать в "Химках" в следующем сезоне. Решение принято, - приводит комментарий агента Sport24.
Бразилец Маркос Гильерме, играющий на позиции атакующего полузащитника, представляет цвета "Химок" с зимы этого года. В майке химчан футболист поучаствовал в 10 играх минувшего сезона РПЛ. В них Маркос сумел отметиться 1 голом. В августе Гильерме отпразднует свое 28-летие. Трудовой договор бразильца с подмосковным коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. "Химки" по итогам завершившегося сезона национального первенства финишировали на 15-й строчке. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге. Руководит коллективом Андрей Талалаев.
Агент: Маркос Гильерме продолжит выступать за "Химки"
Агент бразильского футболиста "Химок" Маркоса Гильерме Эмрах Акчаай поделился информацией о будущем игрока.
Фото: РИА Новости