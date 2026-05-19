Стало известно, на какой срок Флик продлил контракт с "Барселоной"

Руководство "Барселоны" договорилось о новом контракте с Ханс-Дитером Фликом. Официально о продлении соглашения с немецким специалистом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Фото: ФК "Барселона"
Обновлённый договор рассчитан до 2028 года и включает дополнительную опцию пролонгации ещё на один сезон.

Флик возглавил команду в 2024 году и быстро добился результатов. За время его работы сине-гранатовые сумели дважды выиграть Ла Лигу, а также пополнили клубную коллекцию Кубком Испании и двумя Суперкубками страны.

