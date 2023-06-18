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Арустамян: Сперцян логично развивает свою карьеру. Может играть в любой европейской лиге, не вижу в этом проблем

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Журналист и комментатор Нобель Арустамян оценил вероятность перехода полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Фото: РПЛ
- Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Это касается и клубной карьеры, где он лидер "Краснодара" и носит десятый номер, что всегда важно для любого клуба. В сборной Армении Сперцян играет очень важную роль, там молодая команда и строится вокруг него, Гранта Раноса и Тикнизяна. Что касается его переезда, то всему свое время. Будут решать клуб "Краснодар" и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге, я не вижу в этом проблем, - передает слова Арустамяна Metaratings.ru.

22-летний атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян является воспитанником клубной академии черно-зеленых. Свой первый матч в РПЛ будущий футболист сборной Армении провел в 2020 году против подмосковных "Химок". В минувшем сезоне на счету Сперцяна 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

По итогам сезона-2022/2023 "Краснодар" занял шестое место в РПЛ и вышел в Суперфинал Кубка России, сыграв в решающем матче за этот трофей во второй раз в клубной истории, но уступил в серии пенальти московскому ЦСКА (1:1, пен. 5:6). Подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги футболисты "Краснодара" начнут 1 июля, сам чемпионат стартует 21-22 июля.

Ранее появилась информация о трансферном интересе к Сперцяну со стороны амстердамского "Аякса".


Краснодар Аякс Сперцян Арустамян Российские трансферы
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