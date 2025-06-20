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Бывший тренер "Спартака" Каррера готов рассмотреть предложения от ЦСКА и "Зенита"

Итальянский тренер Массимо Каррера, возглавлявший ранее московский "Спартак", заявил о готовности возглавить ЦСКА или "Зенит".
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте
"Конечно, я бы рассмотрел предложение возглавить "Зенит" или ЦСКА, почему нет? Мы профессионалы и идем работать туда, куда нас зовут. Многие спустя время переходят к принципиальным соперникам", - цитирует Карреру Legalbet.

Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его управлением красно-белые стали чемпионами России 2016/2017 и обладателями Суперкубка страны в сезоне 2017/2018. После ухода из "Спартака" Каррера возглавлял греческий АЕК, а также итальянские "Бари" и "Асколи".

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