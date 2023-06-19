- Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет, - передает слова представителя пресс-службы "Урарту" Sport24.
Ранее в инфопространстве появилась информация о возможном трансфере 20-летнего атакующего полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в армянский "Урарту" с целью его дальнейшего перехода в зарубежный клуб. Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в лондонский "Челси", но трансфер сорвался из-за санкций, наложенных на платежные системы России властями Великобритании. Контракт хавбека с "Динамо" заканчивается летом 2024 года.
В прошедшем сезоне Захарян провел за бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.
Пресс-служба "Урарту": переговоров с Захаряном не ведем
Армянский клуб "Урарту" опроверг информацию о возможном переходе полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"