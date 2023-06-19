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Самедов: "Факел" изучает разные варианты усиления. По легионерам исходим из своих возможностей

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Старший селекционер воронежского "Факела" Александр Самедов поделился планами команды на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Факел"
- Будет ли рассматриваться "Факелом" во время летнего трансферного окна зарубежный рынок? Будем исходить из своих возможностей. Сложно ли привезти в Воронеж легионера, если брать во внимание закрытый аэропорт? Нам удалось зимой привезти двух ребят из Болгарии. Считаю, один из них очень хорошо нам помог. Мы будем изучать разные варианты усиления, - передает слова Самедова Sport24.

По итогам сезона-2022/2023 вернувшийся в Российскую премьер-лигу после 20-летнего отсутствия воронежский "Факел" занял 14 место в турнирной таблице, набрав 30 очков, и сохранил место в высшем дивизионе по итогам стыковых матчей с красноярским "Енисеем" (1:0, 2:0). Перед заключительным отрезком чемпионата пост главного тренера "Факела" занял Вадим Евсеев, при котором воронежцы одержали 4 победы в 6 матчах, уступив только московскому "Локомотиву" (0:1) и "Зениту" из Санкт-Петербурга (0:1).

Первый товарищеский матч летнего межсезонья "Факел" проведет 6 июля, подопечные Вадима Евсеева сыграют против тамбовского "Спартака", выступающего во Второй лиге.


Факел Самедов
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