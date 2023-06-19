36-летний экс-полузащитник "Пари НН" Денис Глушаков может перейти в один из клубов Первой лиги, сообщают СМИ.
По данным источника, в ближайшее время хавбек обсудит вариант своего возвращения в подмосковные "Химки" с наставником красно-черных Андреем Талалаевым, при этом руководство клуба сомневается в необходимости его подписания. Ранее, в феврале 2023 года, Глушаков покинул "Химки" на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона с "Пари НН" - это произошло в период работы с подмосковной командой главного тренера Спартака Гогниева.
Сообщается, что футболист хотел бы продолжить карьеру в клубе московского региона и ранее вел переговоры с "Родиной", но результатов они не принесли.
Сегодня официальный телеграм-канал "Пари НН" объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова из нижегородского клуба, на его счету 9 матчей за волжан и 1 забитый гол.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Глушаков обсудит с Талалаевым возможное возвращение в "Химки"
По информации источника, 36-летний полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в Первой лиге.
Фото: ФК "Химки"