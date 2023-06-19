Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Армения
1 - 0 1 0
Латвия2 тайм
Украина
0 - 0 0 0
МальтаПерерыв
Беларусь
21:45
КосовоНе начат
Словения
21:45
ДанияНе начат
Франция
21:45
ГрецияНе начат
Англия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Северная Ирландия
21:45
КазахстанНе начат

"РБ Спорт": Глушаков обсудит с Талалаевым возможное возвращение в "Химки"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации источника, 36-летний полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в Первой лиге.
Фото: ФК "Химки"
36-летний экс-полузащитник "Пари НН" Денис Глушаков может перейти в один из клубов Первой лиги, сообщают СМИ.

По данным источника, в ближайшее время хавбек обсудит вариант своего возвращения в подмосковные "Химки" с наставником красно-черных Андреем Талалаевым, при этом руководство клуба сомневается в необходимости его подписания. Ранее, в феврале 2023 года, Глушаков покинул "Химки" на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона с "Пари НН" - это произошло в период работы с подмосковной командой главного тренера Спартака Гогниева.

Сообщается, что футболист хотел бы продолжить карьеру в клубе московского региона и ранее вел переговоры с "Родиной", но результатов они не принесли.

Сегодня официальный телеграм-канал "Пари НН" объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова из нижегородского клуба, на его счету 9 матчей за волжан и 1 забитый гол.

Источник: "РБ Спорт"


Химки Нижний Новгород Глушаков Талалаев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится