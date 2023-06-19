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Агент: Сильянов в следующем сезоне будет играть за "Локомотив"

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Агент российского защитника Александра Сильянова Вадим Шпинев прокомментировал будущее игрока.
Фото: "Чемпионат"
- Сильянов в следующем сезоне будет играть за "Локомотив", - приводит комментарий Шпинева "РБ Спорт".

Россиянин Александр Сильянов, играющий на позиции крайнего защитника, в завершившемся сезоне защищал цвета "Ростова". В майке донского коллектива футболист сыграл 37 встреч. В них ему удалось отметиться 2 голами и 1 голевым пасом. Дружина Валерия Карпина по итогам сезона расположилась на 4-й позиции. Александр играл в "Ростове" в аренде. Права на Сильянова по-прежнему у "Локомотива". Южный клуб принял решение не выкупать игрока у железнодорожников. Сам Сильянов хотел бы играть именно за московский коллектив. Сегодня стало известно, что игрок в составе команды на первый сбор. Отметим, что в активе Сильянова 4 игры за сборную России.


Сильянов Локомотив Ростов
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