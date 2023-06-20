- Трудно сказать, чем это всё закончится для Промеса и какое решение примет клуб. Это их дело, им решать - расставаться с игроком или оставлять в команде. Это же они берут на себя все риски. Пострадает ли репутация "Спартака"? Она уже давно пострадала, сильно хуже не будет. Когда в составе команды есть игрок, которому предъявлены серьезные обвинения, это большой риск, удар по имиджу. А дело Промеса идет уже достаточно давно, все об этом знают уже долгое время. Думаю, Квинси точно так же продолжит играть в России, для него и для клуба мало что изменится, - передает слова Колоскова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что суд столицы Нидерландов Амстердама приговорил 31-летнего левого вингера московского "Спартака" Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения за вооруженное нападение на своего двоюродного брата, которому нападающий нанес ножевое ранение в область колена. Приговор был вынесен заочно, обвиняемый во время суда находился на территории Российской Федерации. Также, по данным голландских СМИ, Промес является фигурантом еще одного уголовного дела - о контрабанде наркотических веществ в крупных размерах, судебное решение по нему еще не вынесено.
В феврале 2021 года Промес вернулся в московский "Спартак", перейдя из "Аякса" за 8,5 млн евро. По информации СМИ, события, за которые футболист был приговорен к заключению, произошли ранее.
Колосков: репутация "Спартака" в связи с делом Промеса уже давно пострадала, сильно хуже не будет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с судебным приговором голландскому нападающему "Спартака" Квинси Промесу.
Фото: ФК "Спартак"