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Магкеев: "Зенит"? Для меня нет клубов, в которые я бы категорически отказался переходить

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Российский футболист "Локомотива" Станислав Магкеев высказался по поводу возможного перехода в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
- Слышал про их интерес. Но на тот момент меня все устраивало в "Локомотиве", и я попросил своего агента — если нет никакой конкретики, чтобы до меня это не доходило и не отвлекало. Пошел бы в "Зенит"? Футбол — это профессия. Для меня нет клубов, в которые я бы категорически отказался переходить, - приводит комментарий Магкеева Sport24.

24-летний россиянин Станислав Магкеев - выпускник академии "Локомотива". В красно-зеленой майке игрок провел 79 игр. В этом сезоне Магкеев провел за столичный коллектив 26 встреч во всех соревнованиях. Трудовой договор россиянина с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2024 года. "Локомотив" по итогам сезона стал 8-м, проведя стабильный весенний отрезок. "Зенит" из Санкт-Петербурга снова финишировал на 1-й позиции. Петербуржцы выигрывают российское первенство 5-й сезон подряд. Руководит невским коллективом Сергей Семака. В текущем составе пару центральных защитников составляют бразильцы Родригао и Роберт Ренан. Также в составе чемпиона России выступают российский защитник Дмитрий Чистяков и игрок сборной Казахстана Нуралы Алип.


Магкеев Зенит Локомотив
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