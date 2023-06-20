– В вопросе выбора тренеров я всегда на стороне экс-футболистов, поэтому вариант с приглашением Ярошика в "Оренбург" выглядит довольно неплохим. С другой стороны, почему бы им не попробовать пригласить нашего специалиста, российского? Того же Колыванова, например. Непонятно, почему "Оренбург" и другие клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров.
Но в случае с Ярошиком хотя бы есть логика – человек играл в футбол много-много лет, добивался результатов. Это уже хорошо, тенденция правильная. Лучше так, чем приглашать непонятных иностранцев, которые никогда футбольный мяч не трогали, – цитирует Мостового "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появилась информация, что "Динамо" утвердило Личку на пост главного тренера. Московский клуб планирует объявить о назначении 45-летнего чешского специалиста в течение 48 часов. Руководству "Динамо" удалось уладить формальности с переходом Марцела Лички из "Оренбурга". На тренерском мостике южноуральской команды Личку сменит его соотечественник и ровесник – Иржи Ярошик.
Ярошик хорошо известен отечественным любителям футбола по выступлениям в России за ЦСКА и "Крылья Советов". В последнее время Иржи трудился на благо чешского клуба "Теплице", в котором также занимал должность главного тренера.
По итогам минувшего сезона "Оренбург" занял седьмое место в таблице РПЛ, в то время как "Динамо" финишировало лишь на девятой строчке в чемпионате России. Неудачные выступления московской команды привели к отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера за несколько туров до окончания турнира.
Мостовой: лучше Ярошик, чем приглашать непонятных иностранцев, которые никогда футбольный мяч не трогали
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на потенциальное назначение бывшего футболиста ЦСКА Иржи Ярошика на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: "Матч ТВ"