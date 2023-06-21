- Лично я не знаком ни с Мележиковым, ни с Малышевым, и как они работают, я не знаю. Видимо, у руководства есть какие-то вопросы, ведь просто так не увольняют. Мое предположение такое, что траты самые большие в лиге, как говорит пресса, а результаты, исходя из затрат, неудовлетворительные. Наверное, это основная причина увольнения и смены позиций. Бизнесмены считают деньги и результат от этих денег. Но точно скажут только хозяева клуба, - передает слова Гладилина Metaratings.ru.
20 июня 2023 года официальный сайт московского "Спартака" объявил о решении совета директоров красно-белых уволить Евгения Мележикова с должности генерального директора клуба, которую тот занимал с 2021 года. Сообщалось, что функционер покинул клуб по соглашению сторон. Новым генеральным директором "Спартака" был назначен Олег Малышев, который является одним из членов совета директоров красно-белых.
В прошедшем сезоне московский "Спартак" занял по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги третье место, набрав 54 очка в 30 сыгранных матчах.
Гладилин: у руководства "Спартака" есть вопросы к Мележикову, просто так не увольняют. Траты самые большие в лиге
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал увольнение Евгения Мележикова с поста генерального директора красно-белых.
Фото: youtube.com