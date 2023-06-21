- Мартин выбрал "Сочи", потому что РПЛ — это новый вызов для него. Ему очень нравится этот клуб. Крамарича совершенно не пугает переезд в Россию. Здесь очень безопасно, - приводит комментарий агента Sport24.
Словенец Мартин Крамарич, играющий на позиции атакующего хавбека, теперь будет представлять цвета "Сочи". Южный клуб подписал новичка бесплатно. В завершившемся сезоне Мартин играл у себя на родине, защищая цвета "Браво". В 32 играх в майке словенского коллектива Крамарич сумел забить 12 голов и оформить 6 голевых пасов. Для того, чтобы отметиться голевым действием футболисту требуется в среднем 229 минут игрового времени. В ноябре словенский игрок отпразднует свое 26-летие. "Сочи" по итогам минувшего сезона российского первенство сумело финишировать на 10-й строчке. Руководит командой Дмитрий Хохлов.
Агент новичка "Сочи" Крамарича: Мартина не пугает переезд в Россию
Агент словенского новичка "Сочи" Мартина Крамарича Матей Скегро поделился информацией о том, почему игрок принял решение перейти в российский чемпионат.
Фото: ФК "Браво"