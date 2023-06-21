- Алонсо остаётся в "Краснодаре". У него действующий контракт с клубом, - приводит комментарий агента "Чемпионат".
Хуниор Алонсо представляет цвета "Краснодара" с зимы 2022 года. Примечательно, что дебютировал игрок за кубанский коллектив только в 2023 году. Футболист приостанавливал трудовой договор с российской командой и играл в Бразилии. Всего в активе парагвайца 19 встреч за "Краснодар". В них он сумел отметиться 1 голом. Коллектив Владимира Ивича по итогам сезона расположился на 6-й позиции. Также команда является финалистом Кубка России. Ране Алонсо заявлял о том, что у него нет уверенности в том, что он останется в Краснодаре.
Агент: Хуниор Алонсо остается в "Краснодаре"
Агент парагвайского футболиста "Краснодара" Хуниора Алонсо Диего Сератти поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"