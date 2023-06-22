— Кайо — игрок "Краснодара", все будет хорошо. Он останется на следующий сезон в команде. Новый контракт? К сожалению, мы не можем разглашать такие детали, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Бразильский игрок Кайо, выступающий на позиции защитника, защищает цвета "Краснодара" с 2019 года. В майке кубанского коллектива защитник сыграл 90 поединков. В них он сумел отметиться 2 забитыми мячами, а также записать в свой актив 1 ассистентское действие. В завершившемся сезоне футболист забил 1 гол и оформил 1 ассист, сыграв в 28 встречах за краснодарский клуб. В сентябре Кайо отпразднует свое 28-летие. Его трудовой договор с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года. Клуб Сергея Галицкого в минувшем сезоне сумел забраться в российском первенстве на 6-ю позицию. Также коллектив вышел в суперфинал Кубка, где к сожалению краснодарских болельщиков, уступил ЦСКА из Москвы в серии 11-метровых. Руководит командой серб Владимир Ивич.
Агент Кайо: новый контракт с "Краснодаром"? Мы не можем разглашать такие детали
Агент бразильского футболиста Кайо Нето Хеновес поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"