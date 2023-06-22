- Чемпионат очень сильно выровнялся. Я не беру "Зенит", потому что он стоит над всеми, он может позволить себе расслабиться, сыграть не в полную даже силу, потому что уровень футболистов порой позволяет. Но если надо решить задачу — мобилизуется. Сколько было игр, когда они проигрывали по ходу, но сравнивали и вырывали победы. Класс — есть класс, - приводит мнение Бородина "РБ Спорт".
"Зениту" снова удалось финишировать на 1-й строчке по итогам российского первенства. Дружина Сергея Семака сумела заработать на свой счет 70 очков. Это позволило петербуржцам иметь 12-ти очковое преимущество перед ЦСКА из Москвы, который расположился на строчку ниже. Большое количество игр Зенит выигрывал благодаря голам в концовках поединков. В частности, в чемпионском матче петербуржцев со "Спартаком" на табло "Газпром арены" к 90-й минуте горели 2:2, которые не позволяли хозяевам оформить чемпионский титул так рано. Но вышедший на замену форвард Иван Сергеев сумел забить победный мяч и принес такую нужную победу "Зениту". Также стоит выделить ряд волевых побед петербуржцев. Так, проигрывая по ходу игры, "Зенит" вырывал победы в матчах со "Спартаком" (2:1), "Крыльями Советов" (5:1) и "Локомотивом" (2:1).
Бородин – о "Зените": петербуржцы стоят над всеми, они могут позволить себе расслабиться и сыграть не в полную силу
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Бородин поделился своими мыслями по поводу гегемонии петербуржцев в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"