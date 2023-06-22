– Я был бы рад, если бы "Динамо" показывало такую игру, которой я добился в "Оренбурге". Та команда играла в агрессивный, скоростной футбол, умела очень хорошо работать с мячом, и такая игра нравилась болельщикам. Это одна из моих целей – чтобы "Динамо" добивалось не только результата, но и демонстрировало игровую силу, имело свой игровой стиль. Поэтому мы будем усиленно работать над философией игры, чтобы добиваться хороших результатов, – приводит слова Лички "Матч ТВ".
"Динамо" начнет новый сезон под руководством чешского тренера Марцела Лички, о чем сегодня официально объявила пресс-служба бело-голубых. 45-летний чешский специалист подписал трудовой договор с москвичами на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении целей, указанных в контракте.
В завершившемся сезоне Марцел Личка успешно руководил "Оренбургом". В первый сезон после возвращения южноуральцы сумели занять 7-ю позицию по итогам 30 туров национального первенства. Всего у руля оренбуржцев чех провел 117 встреч. За этот отрезок Марцел смог одержать 67 побед, проиграв при этом 31 раз. Также в активе Лички 19 ничьих. Примечательно, что до "Оренбурга" чех трудился тренером "Динамо" из Бреста. С командой он сумел выиграть чемпионат Беларуси.
Личка: я был бы рад, если бы "Динамо" показывало такую игру, которой я добился в "Оренбурге"
Экс-наставник "Оренбурга" Марцел Личка прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"