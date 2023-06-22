– Точно еще ничего не определено, но такой вариант возможен, – приводит слова агента Sport24.
Сегодня президент ЦСКА Евгений Гинер пообещал журналистам, что экс-защитник сборной России Марио Фернандес в ближайшее время вернется в клуб.
32-летний бразилец выступал за ЦСКА на протяжении 10 сезонов - с 2012 по 2022 гг. В мае прошлого года Фернандес приостановил контракт с российским клубом и вернулся на родину.
В минувшем апреле "Интернасьонал" по просьбе Марио расторг с футболистом арендное соглашение, который действовал до декабря текущего года.
У Фернандеса контракт с ЦСКА еще на сезон. За плечами уроженца Бразилии 33 матча и 5 голов в майке национальной сборной России.
Агент Марио Фернандеса – о возможном возвращении в ЦСКА: точно еще ничего не определено
Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, не исключил вариант возвращения его клиента в "армейский" клуб.
Фото: ПФК ЦСКА