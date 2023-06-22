– Большое спасибо коллегам из УЕФА и ФИФА, что нашли время приехать на конференцию в этот важный для российского футбола день. Их выступление действительно было обнадеживающим. Оно вселяет надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан. Но я бы все равно уж не стал слишком их переоценивать.
Наши консультации с УЕФА продолжаются. До достижения договоренностей мы договорились ничего не комментировать. Вариант с Азией опять же существует, но если вдруг будем ему следовать, то только по договоренности с УЕФА, – цитирует Дюкова "Чемпионат".
Вскоре после начала специальной военной операции России на территории Украины отечественные клубы и национальные команды по большинству видов спорта были отстранены от выступления в официальных международных турнирах. Тотальный бан сохраняется до особого распоряжения. В некоторых дисциплинах спортсмены из Российской Федерации выступают в качестве нейтральных атлетов либо даже под своими флагами.
Сборная России по футболу вынуждена довольствоваться товарищескими матчами с азиатскими национальными командами. Во время мартовского международного окна в третьей декаде марта дружина Валерия Карпина разошлась миром с Ираном (1:1) в Тегеране, а спустя несколько дней на своем поле в Санкт-Петербурге нанесла поражение Ираку (2:0). Следующий контрольный матч был запланирован на июнь, однако сборная Камеруна отказалась соперничать с россиянами, по слухам, из-за давления властей.
Глава РФС Дюков: слова представителей ФИФА и УЕФА вселяют надежду на снятие международного бана в ближайшее время
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на высказывания представителей УЕФА и ФИФА, которые выразили надежду на скорое снятие международного бана с отечественных команд.
Фото: РФС