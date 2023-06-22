- "Зенит" объективно сильнее остальных — играет, можно сказать, в своей лиге. Очень мощная команда, практически без слабых мест. Жаль, что питерцы сейчас не выступают в Лиге чемпионов, где бы они соперничали с европейскими грандами. В России противостоять "Зениту" очень тяжело... Но это не значит, что нужно заранее отдавать команде Семака золотые медали! Прежде всего, нужно отталкиваться от себя и каждый день прогрессировать, - приводит мнение Лички "СЭ".
С сегодняшнего дня чешский специалист Марцел Личка является новым рулевым "Динамо" из Москвы. В минувшем сезоне чех трудился тренером в "Оренбурге". С Марцелом южноуральцы сумели забраться на 7-ю строчку по итогам сезона. В прошлом сезоне оренбуржцы дважды встречались с чемпионом России "Зенитом". Поединок в Санкт-Петербурге между коллективами закончился с ужасающим для гостей счетом 0:8. У петербуржцев точными ударами отметились Вендел (хет-трик), Малком (дубль), Сергеев и Кузяев. Также один из голов оренбуржцы отправили в собственные ворота.
Игра второго круга прошла по иному сценарию. Уже взявший чемпионство "Зенит" гостил гости в "Оренбурге". К 90-й минуте на табло горели 2:1 в пользу дружины Лички. У "Оренбурга" отличились Эктов и Гойкович, а у "Зенита" точным ударом отметился Мантуан. Но в компенсированное время петербуржцы сумели вырвать ничью благодаря голу Сергеева.
Личка – о борьбе за чемпионство: "Зенит" играет в своей лиге. Но это не значит, что нужно заранее отдавать им медали
Новый наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился своими соображениями по поводу "Зенита" из Санкт-Петербурга.
Фото: "СЭ"