- Это хорошо. Он, наверное, любит Россию. Игрок очень сильный. Он может помочь ЦСКА. Я думаю, все футболисты, поигравшие много лет в России, имеют шанс вернуться обратно. Потому что уже полностью прошли адаптацию, знают чемпионат России. Фернандес очень хорошо знаком с РПЛ. Я думаю, что если Марио будет в хорошей физической форме, то он сможет поиграть за ЦСКА еще 3-5 лет, - приводит мнение Ари Metaratings.
Марио Фернандес, играющий на позиции крайнего защитника, представлял цвета столичного коллектива с 2021 по 2022 годы. В составе российского гранда бразилец, имеющий российский паспорт, поучаствовал в 329 играх. В них он сумел 11 раз поразить ворота соперников ЦСКА. Также крайний защитник записал в свой актив 47 голевых пасов. В 2022 году Фернандес покинул Москву, приостановив карьеру. Но уже зимой этого года экс-армеец вернулся в футбол, подписав трудовой договор с "Интернасьоналом". В составе бразильского клуба футболист сыграл всего 5 поединков. После чего Марио покинул клуб. Отметим, что в активе Фернандеса 5 голов в 33 встречах за сборную России. Ранее Евгений Гинер раскрыл информацию о том, что бразильский защитник Марио Фернандес снова будет носить красно-синюю футболку.
Ари: если Фернандес будет в хорошей форме, то он сможет поиграть за ЦСКА еще 3-5 лет
Экс-игрок сборной России Ари поделился своей точкой зрения на вероятное возращение Марио Фернандеса в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"