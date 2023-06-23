"Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам. Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень", - цитирует Глушакова "СЭ".
Нидерландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес выступает за "красно-белых" с февраля 2021 года. Также нападающий играл за столичную команду с 2014 по 2018 год. Всего на счету Промеса 214 матчей, в которых он забил 106 мячей и отдал 51 голевую передачу. В этом сезоне 31-летний футболист вышел на поле 37 раз в футболке "Спартака" и оформил 25+10 по системе гол плюс пас. По итогам минувшего сезона форвард занял второе место в гонке бомбардиров российской Премьер-лиги, уступив лишь бразильскому нападающему "Зенита" Малкому.
Глушаков - о Промесе: менталитет у него уже русский - любит баню, коньячок
Хавбек Денис Глушаков высказался о нападающем "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: "СЭ"