- Для нас все матчи будут принципиальными — и с ЦСКА, и со "Спартаком", с "Локомотивом". Будет много команд, которые будут стараться обыграть чемпиона, они жаждут сдвинуть "Зенит" с первого места, но я думаю, что мы с командой будем стараться добиться тех же результатов, которые были в прошедших сезонах – приводит мнение Ерохина "Спорт День за Днем".
В минувшем сезоне "Зенит" Сергея Семака потерпел всего 2 поражения. Первое поражение невского коллектива случилось на его домашней арене. Петербуржцы уступили "Ахмату" из Грозного (1:2). Второй раз "Зенит" проиграл уже в гостях. В Москве сильнее петербуржского клуба оказался ЦСКА (1:0). Помимо двух поражений, в активе команды Семака 21 победа и 7 ничьих в 30 турах РПЛ. Эти результаты позволили "Зениту" снова финишировать на 1-й строчке в российском первенстве. Примечательно, что клуб с берегов Невы не отдает никому золотые медали уже 5 сезонов подряд, выигрывая чемпионат досрочно и с большим очковым преимущество перед своими конкурентами. Александр Ерохин в прошедшем сезоне забил 2 гола и отдал 1 ассист в 28 играх за "Зенит".
Ерохин: будет много команд, которые постараются обыграть чемпиона, они жаждут сдвинуть "Зенит" с первого места
Российский хавбек "Зенита" Александр Ерохин поделился своими соображениями по поводу предстоящего сезона.
Фото: ФК "Зенит"