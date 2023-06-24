– Не мой формат. Эти люди делают шоу, это их история. Я не чувствовал себя там комфортно. Но сходил и сходил. Для других будет опыт. Видео не смотрел и не собираюсь. В принципе, по отношению ко мне Дзюба и Слуцкий не перегибали, но понятно, что в диалоге должна соблюдаться субординация. Видимо, у них такие отношения, что для них нормально так общаться. Но обиды на Слуцкого и Дзюбу нет, – цитирует Самедова Sport24.
Артем Дзюба с минувшего февраля защищает цвета "Локомотива". В 11 матчах чемпионата России за "железнодорожников" 34-летний форвард записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 голевых пасов. Столичная команда под руководством Михаила Галактионова мощно провела весенний отрезок и поднялась из зоны стыковых игр на итоговое 8-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.
Леонид Слуцкий в прошлом году вылетел вместе с "Рубином" из РПЛ, а в ноябре лишился работы в казанском клубе.
Самедов – об участии в шоу со Слуцким и Дзюбой: не мой формат. Я не чувствовал себя там комфортно
Александр Самедов, работающий старшим селекционером в "Факеле", признался, что чувствовал себя некомфортно в новом YouTube-шоу, ведущими которого являются Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.
Фото: ФК "Спартак"