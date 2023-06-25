– Нам сложнее не стало. Мы привыкли жить в условиях санкций. Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов.
Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело – тренироваться, играть и показывать достойный результат.
Можем ли мы продать кого-то за границу? Мы – не можем. Это касается транзакций в евро и долларах, – приводит слова Айдамирова "РБ Спорт".
В минувшем сезоне грозненский "Ахмат" замкнул пятерку сильнейших клубов таблицы чемпионата России. Команда Сергея Ташуева набрала 50 очков и отстала от бронзового призера Российской Премьер-Лиги "Спартака" всего на 4 турнирных балла. На грозненский клуб наложены финансовые санкции, что делает невозможным осуществление международных трансферов за деньги.
По информации прессы, иностранные команды проявляют интерес к нападающему "Ахмата" Мохаммеду Конате. Агент легионера предположил, что наилучший вариант его продажи в Европу - транзитом через другой клуб РПЛ.
Гендиректор "Ахмата": клуб привык жить в условиях санкций. Мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился сложностями, с которыми столкнулся чеченский клуб с введением против него экономических санкций со стороны Запада.
Фото: ФК "Ахмат"