– Я уже говорил, что Бальде счастлив в "Спартаке". Он точно останется в команде в следующем сезоне, – приводит слова агента "СЭ".
28-летний сенегалец пополнил состав "Спартака" прошлым летом, перейдя из итальянского клуба Серии А. В составе красно-белых Кейта Бальде записал на свой счет четыре гола и один раз ассистировал партнеру в шестнадцати играх чемпионата и Кубка России. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2024/25. "Спартак" финишировал третьим в Российской Премьер-Лиге.
Агент: Кейта Бальде счастлив в "Спартаке". Он точно останется в команде в следующем сезоне
Федерико Пасторелло, агент форварда "Спартака" Кейта Бальде, пообещал, что его клиент проведет сезон-2023/24 в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"