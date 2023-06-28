- Помимо того, что идет разговор по возможному трансферу Опоку в "Динамо", игроком также интересуется топ-клуб РПЛ. Какой? Это "Спартак". Пока ничего конкретного, мы просто общаемся, - приводит комментарий агента "СЭ".
В СМИ сообщили, что к кандидатуре ганского игрока Николаса Опоку, выступающего на позиции центрального защитника, проявляет интерес "Динамо" из Москвы. Футболист представляет цвета французского коллектива с 2021 года. В составе команды Николас провел 79 встреч, в которых сумел оформить 2 ассиста. В минувшем сезоне ганец записал в свой актив 1 голевой пас в 35 встречах во всех турнирах. Примечательно, что "Амьен" выступает во 2 по силе дивизионе Франции. Отметим, что в активе 25-летнего Опоку 1 гол в 13 поединках за сборную Ганы. "Спартак" по итогам сезона РПЛ сумел финишировать на 3-й позиции, взяв бронзу первенства. Динамо по итогам 30 туров смогло расположиться лишь на 9-й позиции. У команды теперь новый тренер. Руководит бело-голубым коллективом Марцел Личка.
Агент защитника "Амьена" Опоку: игроком интересуется "Спартак"
Агент ганского футболиста "Амьена" Николаса Опоку Секу Траоре поделился информацией об интересе к игроку со стороны клубов из России.
Фото: Global Look Press