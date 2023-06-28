Абаев: Сарвели может перезапустить свою карьеру в "Локомотиве" после неудачного сезона в "Сочи"

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Экс-футболист московского "Локомотива" Илья Абаев прокомментировал слухи о том, что нападающий "Сочи" Владислав Сарвели может продолжить карьеру в стане "железнодорожников".
Фото: ФК "Сочи"
– Я думаю, что у Владислава есть все шансы заиграть в "Локомотиве". Он может перезапустить карьеру после неудачного сезона в "Сочи". Тяжело сказать, какую роль ему отведет тренер, но конкуренцию никто не отменял. В том числе и для Дзюбы. Если Сарвели будет хорошо выглядеть, почему бы и не выпускать его в основе? В команде есть его друзья — Глушенков, Пиняев, которые помогут быстрее влиться, наладить игру. Это пойдет ему на пользу, — цитирует Абаева Metaratings.

Ранее в прессе появилась информация о том, что нападающий "Сочи" Владислав Сарвели близок к переходу в московский "Локомотив" в летнее трансферное окно. Сообщалось, что "железнодорожники" готовы заплатить за форварда южан миллион евро.

25-летний Владислав Сарвели является футболистом "Сочи" с июля 2022 года. До этого он выступал за самарские "Крылья Советов". Южане год назад заплатили за его трансфер 1,20 млн евро. Действующее соглашение между нападающим и "Сочи" рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 1,50 млн евро.

В прошлом сезоне Владислав Сарвели принял участие в 32 матчах сочинцев. Форварду удалось записать на свой счет 6 баллов за результативность – 5 забитых мячей и голевую передачу.


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