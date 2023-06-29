- Каково это – жить в Петербурге и болеть за "Спартак"? "Спартак" — второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно-белых. Я просто с детства слышал, что "Спартак" — великий клуб нашей страны, хотя до определённого возраста вообще ни за кого не болел. Мне рассказывали об истории "Спартака". В один момент я просто принял решение, что это моя команда, - приводит комментарий Денисова "Матч ТВ".
Санкт-Петербург в РПЛ представляет "Зенит". Команда последние 5 сезонов радует местных болельщиков золотыми медалями. Невский коллектив, возглавляемый Сергеем Семаком, выигрывают российское первенство 5 лет подряд. Это позволило клубу нанести на свою эмблему 2-ю звезду. Всего за свою историю петербуржцы 10 раз поднимали над головой чемпионский трофей (1 чемпионство СССР и 9 чемпионств в России). Также за свою историю "Зенит", помимо российских трофеев, выигрывал европейские кубки. Команда с берегов Невы является победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Российский игрок Спартака Даниил Денисов, выступающий на позиции крайнего защитника, является уроженцем Санкт-Петербурга. Он воспитанник СШОР "Зенита". В систему столичного клуба Даниил перебрался в 2019 году. Всего в майке взрослой команды коллектива из Москвы Денисов сыграл 49 поединков, в которых сумел отметиться 1 голом и 4 голевыми пасами. "Спартак" по итогам минувшего сезона не сумел навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство и финишировал лишь третьим. Командой руководит испанец Гильермо Абаскаль.
Даниил Денисов: "Спартак" — второй клуб в Санкт-Петербурге по численности болельщиков
Российский футболист "Спартака" Даниил Денисов поделился мыслями о популярности столичного коллектива в Санкт-Петербурге.
Фото: "Чемпионат"