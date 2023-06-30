Агент: "Фламенго" договорился с Клаудиньо? Это ложь

Агент бразильского футболиста Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию о том, что "Фламенго" договорился с игроком о трансфере.

Фото: ФК "Зенит"





Ранее в СМИ появились сведения о том, что "Фламенго" сумел согласовать контракт с 26-летним бразильцем Клаудиньо. Футболист, весной получивший российский паспорт, надел майку "Зенита" в 2021 году. В завершившемся сезоне Клаудиньо своими голевыми действиями помог дружине Сергея Семака снова выиграть золотые медали российского первенства. Бразилец отметился 10 голевыми пасами в 24 играх. Также в активе игрока 5 голов. Трудовой договор Клаудиньо с невским коллективом рассчитан до лета 2027 года. Он является 2-кратным чемпионом России. - Верна ли информация о достигнутой договорённости с "Фламенго" или о том, что " Зенит " требует 20 миллионов евро от "Палмейроса" за Клаудиньо? Нет, это ложь, - приводит комментарий Гарсии bobsoccer.ru Ранее в СМИ появились сведения о том, что "Фламенго" сумел согласовать контракт с 26-летним бразильцем Клаудиньо. Футболист, весной получивший российский паспорт, надел майку "Зенита" в 2021 году. В завершившемся сезоне Клаудиньо своими голевыми действиями помог дружине Сергея Семака снова выиграть золотые медали российского первенства. Бразилец отметился 10 голевыми пасами в 24 играх. Также в активе игрока 5 голов. Трудовой договор Клаудиньо с невским коллективом рассчитан до лета 2027 года. Он является 2-кратным чемпионом России.