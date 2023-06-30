По сведениям СМИ, "Шабаб Аль-Ахли", представляющий чемпионат ОАЭ, заинтересован в кандидатуре 32-летнего центрфорварда Александра Кокорина. Клуб из страны Персидского залива готов выкупить россиянина у "Фиорентины", которая хотела бы расстаться с игроком.
Александр Кокорин носит футболку "Фиорентины" с зимы 2021 года. За "фиалок" воспитанник "Динамо" провел всего 11 встреч, в которых ему не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. Летом прошлого года "Фиорентина" приняла решение отдать Александра в аренду в "Арис". На Кипре Кокорин провел отличный сезон, забив 13 голов и оформив 6 ассистов в 30 встречах. Он стал лучшим футболистом местного первенства. Примечательно, что наставником "Шабаб Аль-Ахли" недавно стал Марко Николич, ранее работавший в "Локомотиве".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Шабаб Аль-Ахли" заинтересован в подписании Кокорина. Клуб из ОАЭ недавно возглавил Николич
Российский футболист Александр Кокорин может перебраться в ОАЭ.
Фото: ФК "Арис"