— Любой трансфер российского футболиста в "Зенит" я расцениваю позитивно. Переход в "Зенит" — шанс для самого Коваленко стать лучше. Безусловно, Коваленко будет сложно пробиться в основу. Многое зависит от него, немало и от доверия главного тренера. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Конечно, для Коваленко есть риск, но он в любом случае ничего не проиграет, – передает слова Лепехина "Чемпионат".
Сегодня стало известно о том, что полузащитник Александр Коваленко перешел из "Сочи" в петербургский "Зенит". Российский футболист обошелся клубу с берегов Невы в 2 миллиона евро. Сине-бело-голубые заключили контракт со своим новичком до лета 2028 года.
19-летний Александр Коваленко стал игроком "Сочи" в июле 2022 года. Южане приобрели полузащитника за 800 тысяч евро. При этом в составе сочинцев российский футболист не провел ни одного матча, так как прошлым летом он перешел в самарские "Крылья Советов" на правах свободного агента.
Лепехин – о переходе Коваленко в "Зенит": кто не рискует, тот не пьет шампанского
Бывший футболист петербургского "Зенита" Константин Лепехин отреагировал на трансфер полузащитника Александра Коваленко из "Сочи" в стан сине-бело-голубых.
Фото: ПФК "Крылья Советов"