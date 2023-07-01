"Как ощущения? Хорошие. Как оценю игру команды? Такие игры не надо оценивать, тут главное — набирать физические кондиции и готовиться к сезону. Как "Волгарь"? Временами соперник выглядел неплохо, контролировал мяч. Нормальная команда. Всем ли доволен? Конечно, можно было почаще получать мяч — не удалось. Будем работать и набирать форму. Всё впереди", — сказал Сарвели.
Портал Transfermarkt сообщает, что за переход 25-летнего Сарвели "Локомотив" заплатил "Сочи" около 1 миллиона евро. За сочинскую команду нападающий играл с лета 2022 года, успев провести 32 матча, в которых забил пять голов и отметился результативной передачей. Сарвели является воспитанником академии "Чертаново", также нападающий выступал за самарские "Крылья Советов".
Источник: пресс-служба "Локомотива".
Новичок "Локомотива" Владислав Сарвели высказался о дебюте за команду
Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели, перешедший в команду из "Сочи", оценил свой дебют за железнодорожников в товарищеском матче с "Волгарём" (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"