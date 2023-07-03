- Согласен, сезон очень плохой. Сыграл около 500 минут — это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики. Потом ситуация выправилась. Пришел хороший тренер [Сторожук], с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл все равно не так много, как хотелось бы, - приводит мнение Деспотовича Sport24.
"Арсенал" из Тулы по итогам 34 туров завершившегося розыгрыша Первой лиги сумел заработать 41 очков. Набранное количество турнирных баллов позволило тульскому коллективу финишировать лишь на 13-й позиции. Примечательно, что еще в сезоне 2021/2022 туляки играли в РПЛ. Летом 2022 года руководство клуба приняло решение утвердить на пост рулевого 57-летнего российского специалиста Олега Кононова, ранее работавшего наставником "Спартака". У руля команды из Тулы россиянин провел 21 встречу, в которых сумел одержать 9 побед, проиграв при этом 7 раз. Также в активе Олега 5 ничьих. Зимой этого года Кононов был уволен с поста тренера "Арсенала". Вакантное место занял Александр Сторожук. 31-летний центрфорвард Джордже Деспотович, перебравшийся в "Арсенал" зимой 2022 года, в минувшем сезоне провел 12 игр во всех соревнованиях, не забив ни одного гола.
Деспотович – о Кононове: этот тренер, если его можно назвать тренером, не давал мне практики
Сербский футболист тульского "Арсенала" Джордже Деспотович поделился своими соображениями по поводу итогов минувшего сезона.
Фото: "Чемпионат"