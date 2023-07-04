"Мы пока далеки от своих лучших кондиций. "Црвена Звезда" вполне заслуженно победила, хотя моментов у нас было больше", — сказал Кержаков.
"Зениту" на товарищеском турнире осталось провести матч с командой "Фенербахче" из Турции. Ранее команда Сергея Семака обыграла азербайджанский "Нефтчи" (3:1), который 18 июля сыграет с ещё одной российской командой. "Нефтчи" встретится со "Спартаком" на "Открытие Банк Арене".
"Зенит" же начнёт сезон 15 июля, когда в Казани сыграет за Суперкубок России с ЦСКА. Если команда Сергея Семака победит, то выиграет трофей в четвёртый раз подряд.
Источник: "Известия".
Михаил Кержаков — о поражении "Зенита" от "Црвены Звезды": вполне заслуженно, но у нас было больше моментов
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал поражение от "Црвены Звезды" (1:2) на товарищеском турнире.
Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press