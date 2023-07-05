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Щербаченко: у "Зенита" большие проблемы в дисциплине при обороне, могут возникнуть сложности по ходу сезона

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Экс-главный тренер "Ротора" Федор Щербаченко прокомментировал поражение "Зенита" от "Црвены Звезды" (1:2) в рамках межсезонного турнира Кубок Пари Премьер.
Фото: Sport24
- У "Зенита" сегодня есть большие проблемы в дисциплине при действиях в обороне. Они всегда в какой-то мере были из-за того, что бразильцы где-то недоигрывали, фестивалили и так далее. Но сейчас они стали явными. Если не акцентировать на этом внимание на подготовительном этапе, то потом у команды возникнут сложности по ходу сезона, - передает слова Щербаченко "Евро-Футбол".

4 июля неизменный чемпион России в течение последних пяти лет петербургский "Зенит" со счетом 1:2 уступил белградской "Црвене Звезде" в рамках международного межсезонного турнира Кубок Пари Премьер, единственный гол в составе петербуржцев забил новичок команды полузащитник Ду Кейрос. Ранее сине-бело-голубые победили со счетом 3:1 бакинский "Нефтчи".


Кубок Матч Премьер Зенит Щербаченко
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