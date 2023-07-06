- Это неправда! Люди какие-то очень творческие, - приводит комментарий агента Sport24.
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что "Галатасарай", ставший чемпионом Турции, намерен усилить свой состав бразильским хавбеком "Зенита" Венделом. Турки уже согласовали переход со стороной бразильца. Будущее зенитовца остается неопределенным. Он до сих пор пребывает в Бразилии, где тренируется индивидуально. В Зените не скрывают, что игрок хочет покинуть Санкт-Петербург. Но пока Венделу не удается найти себе новую команду. В руководстве чемпиона России хотели бы выручить с продажи своего лидера не менее 25 млн евро. Ранее сообщалось о интересе к игроку со стороны бразильских команд.
Агент: Вендел договорился с "Галатасараем"? Люди какие-то очень творческие
Агент бразильского футболиста "Зенита" Вендела отреагировал на информацию о переговорах с "Галатасараем".
Фото: РИА Новости