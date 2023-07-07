- На старте нового сезона клуб ждут тяжелые первые пять туров, тяжелее, чем в прошлом году. Есть риск при недоборе очков на этом отрезке сразу оказаться на нижних местах. Но я верю, что Юран справится и клуб будет как минимум в середине турнирной таблицы, - передает слова Сергеева "РБ Бизнес".
"Пари Нижний Новгород" завершил сезон-2022/2023 на 13 месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги - в зоне стыковых матчей, набрав 30 очков в 30 турах. В стыковых встречах за право выступления в РПЛ в следующем сезоне волжане победили по сумме двух матчей московскую "Родину" (3:0 на выезде, 0:2 на своем поле). После 21 тура пост главного тренера нижегородцев занял Сергей Юран, с которым команда начнет и следующий сезон.
Представитель спонсора "Пари НН": верю, что Юран справится и клуб будет как минимум в середине таблицы
Управляющий партнер титульного спонсора "Пари НН" компании PARI Дмитрий Сергеев высказал мнение о выступлении нижегородцев в новом сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"