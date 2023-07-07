– Сперцян — классный футболист, но на данный момент вокруг него много разговоров, а конкретики нет. Он провел отличный сезон, много забил голов, конечно, на него обратили внимание европейские клубы. Для "Краснодара" будет хорошая история, когда воспитанник клуба перейдет в один из клубов Европы. Все будет зависеть от его агентов, — цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян находится в сфере интересов нескольких клубов из Европы. При этом самые серьезные иллюзии по потенциальному трансферу армянского полузащитника питает амстердамский "Аякс". По слухам, этим летом голландская команда может приобрести хавбека "быков", если ей удастся продать нескольких игроков.
23-летний Эдуард Сперцян – воспитанник "Краснодара". Действующее соглашение армянина с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
Булыкин: для "Краснодара" будет хорошая история, если Сперцян перейдет в один из клубов Европы
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем полузащитника сборной Армении и "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
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